Fenerbahçe'de korona alarmı 23 çalışan pozitif

28 Ekim 2020 Çarşamba, 09:53

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçeli futbolcular, ünlü bir mekanda moral yemeği için buluşmuşlardı. Futbolcular keyifli anlar geçirmiş ve yemeğin ardından Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarmışlardı.

23 ÇALIŞAN POZİTİF

Ancak restorandan gelen koronavirüs haberi, Fenerbahçe yönetimini endişelendirdi. İşletmede çalışan 23 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. İşletme yönetimi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla faaliyetlerini geçici olarak durdurduklarını açıkladı.

