Fenerbahçe'de korona alarmı 23 çalışan pozitif
Fenerbahçeli futbolcuların Trabzonspor maçı öncesinde moral yemeği yediği lokantada 23 çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçeli futbolcular, ünlü bir mekanda moral yemeği için buluşmuşlardı. Futbolcular keyifli anlar geçirmiş ve yemeğin ardından Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarmışlardı.
23 ÇALIŞAN POZİTİF
Ancak restorandan gelen koronavirüs haberi, Fenerbahçe yönetimini endişelendirdi. İşletmede çalışan 23 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. İşletme yönetimi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla faaliyetlerini geçici olarak durdurduklarını açıkladı.
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