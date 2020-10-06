Fenerbahçe’de Perotti’nin lisansı çıktı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Arjantinli Diego Perotti’nin lisansı çıktı

İHA
06 Ekim 2020 Salı, 13:45
Fenerbahçe’de Perotti’nin lisansı çıktı
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Perotti’nin lisansı çıktı.
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Romalı Arjantinli Diego Perotti’nin lisansı çıktı. Dün transferi gerçekleştirilen oyuncunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu’nun sisteminde yer aldı.


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