Fenerbahçe'den kale arkasına portatif loca
Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor maçında kale arkaları da dahil olmak üzere tribünlerde bazı bölümleri loca şeklinde bölerek ayırdı.
Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlarken kale arkalarındaki geçici localar dikkat çekti.
Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor maçında kale arkaları da dahil olmak üzere tribünlerde bazı bölümleri loca şeklinde bölerek ayırdı. Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 1834 biletli seyirci takip etti.
Süper Lig’in 8. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesini 1834 biletli seyirci izledi. Maraton Alt, Fenerium Alt ve kale arkalarında yeni yapılan loca bölgelerinde sarı-lacivertli 1834 taraftar yer alırken, iki hafta önce oynanan Trabzonspor mücadelesinde 1200 taraftar bulunuyordu
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