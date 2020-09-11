Fenerbahçe'den KAP'a flaş borç bildirimi!
Fenerbahçe, vadesi 2021 Mayıs'a kadar olan 328.1 milyon TL'lik borcunun, 2021 Ekim ayına ertelendiğini açıkladı.
Fenerbahçe, vadesi 2021 Mayıs'a kadar olan 328.1 milyon TL'lik borcunun, 2021 Ekim ayına ertelendiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.
Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır."
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