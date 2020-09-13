Fenerbahçe'den Tisserand açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir" denildi.
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