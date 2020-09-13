Fenerbahçe'den Tisserand açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

DHA
13 Eylül 2020 Pazar, 16:50
Fenerbahçe'den Tisserand açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir" denildi.


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