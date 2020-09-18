Fenerbahçeli Allahyar'dan sürpriz transfer

Sezon sonunda Ukrayna ekibi Zorya Allahyar’ı almak isterse 3.5 milyon Avro ödeyecek.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2020 Cuma, 09:00
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Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Allahyar ile de yollar ayrıldı.

Genç oyuncu için Zorya ile 1,5 yıllık bedelsiz kiralık anlaşmaya varıldı. Sezon sonunda Ukrayna ekibi Allahyar’ı almak isterse 3.5 milyon Avro ödeyecek.


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