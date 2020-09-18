Fenerbahçeli Allahyar'dan sürpriz transfer
Sezon sonunda Ukrayna ekibi Zorya Allahyar’ı almak isterse 3.5 milyon Avro ödeyecek.
Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Allahyar ile de yollar ayrıldı.
Genç oyuncu için Zorya ile 1,5 yıllık bedelsiz kiralık anlaşmaya varıldı. Sezon sonunda Ukrayna ekibi Allahyar’ı almak isterse 3.5 milyon Avro ödeyecek.
19 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe’de 3 maçta 96 dakika forma giydi. İstanbulspor'da kiralık oynadığı dönemde 11 maça çıktı ve 1 gol attı.
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