Fenerbahçeli Caner’den değişikliğe tepki
2. yarıda yerini Novak’a bırakan Caner Erkin, değişiklik ile ilgili yedek kulübesine sitem etti.
Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Başakşehir maçında oyundan alınmasına çıkarken tepki gösterdi.
Süper Lig’de oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınmasından memnun kalmadı. Müsabakanın 61. dakikasında yerini Novak’a bırakan Erkin, değişiklik ile ilgili yedek kulübesine sitem etti. Tecrübeli sol bek, yedek kulübesine geldiğinde Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından teselli edildi.
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