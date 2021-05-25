Fenerbahçeli kaleci Harun henüz imzayı atmadı, ayrılık gündemde
31 yaşındaki Harun Tekin'e, Antalyaspor ve Kasımpaşa’nın resmi teklifte bulunurken, Fenerbahçe şu ana kadar bir görüşme gerçekleştirmedi.
2018 yılında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan kaleci Harun Tekin’in geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertli ekiple 3 yıllık anlaşmasının sonuna gelen Tekin’e, Süper Lig’in bazı ekiplerinden teklif geldi.
31 yaşındaki Harun Tekin'e, Antalyaspor ve Kasımpaşa’nın resmi teklifte bulunurken, Fenerbahçe cephesi ise, oyuncuyla şu ana kadar bir görüşme gerçekleştirmedi. Oyuncunun menajeri sarı lacivertlilerle son bir görüşme yapacak ve Fenerbahçe’den gelecek yanıta göre geleceğine ilişkin kararı verecek.
Öte yandan Tekin’in sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon maddesi, 25 maçta oynama şartı gerçekleşmediği için devre dışı kaldı.
Transfer olduğu ilk sezon takımın kalesini koruyan deneyimli kaleci, Altay Bayındır’ın transfer edilmesinin ardından yedek kulübesine mahkum kaldı. Geride kalan sezonun son haftalarında Altay Bayındır’ın sakatlanmasıyla eldivenleri devralan Harun Tekin, oynadığı 6 maçta kalesinde 7 gol gördü.
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