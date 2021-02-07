Fenerbahçeli Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları derbiye ilişkin paylaşımda bulundu.

AA
07 Şubat 2021 Pazar, 13:52
Fenerbahçeli Mesut Özil'den derbi paylaşımı
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları derbiye ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesut, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak."


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