Fenerbahçeli Nazım Sangare'nin adalesinde yırtık saptandı

Fenerbahçeli sağ bek Nazım Sangare'nin adalesinde yırtık saptandı.

AA
22 Kasım 2020 Pazar, 17:05
Fenerbahçeli Nazım Sangare'nin adalesinde yırtık saptandı
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Fenerbahçe'nin sağ kanadında sıkıntı var. Gökhan'dan sonra Nazım da sakatlandı. Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin adalesinde yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Milli Takım'da sakatlanan Sangare'nin adalesinde 2. derece yırtık oluştuğu bildirildi.



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