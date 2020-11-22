Fenerbahçeli Nazım Sangare'nin adalesinde yırtık saptandı
Fenerbahçeli sağ bek Nazım Sangare'nin adalesinde yırtık saptandı.
Fenerbahçe'nin sağ kanadında sıkıntı var. Gökhan'dan sonra Nazım da sakatlandı. Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin adalesinde yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Milli Takım'da sakatlanan Sangare'nin adalesinde 2. derece yırtık oluştuğu bildirildi.
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