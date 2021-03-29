Fenerbahçeli Perotti sahalara döndü
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti uzun süre sonra antrenmanlara başladı.
Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra corona virüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu da idmanda yer almadı. Gribal enfeksiyonu bulunan kaleci Harun Tekin ve fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da antrenmana katılmadı.
DİEGO PEROTTİ, KOŞULARA BAŞLADI
Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, koşulara başladı.
İdmanın ilk bölümünde takımdan ayrı koşu yapan Perotti, bir süre sonra koşu çalışmasını tamamladı.
Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Perotti'nin sezon bitmeden takıma katılma ve süre ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
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