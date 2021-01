Fenerbahçeli Sadık aylar sonra yeniden parladı

05 Ocak 2021 Salı, 09:29

Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de sol bek oynayan Sadık Çiftpınar, maçın ardından konuştu.

Caner ve Novak’ın kadroda yer almaması nedeniyle Erol Bulut’un farklı bir mevkiide değerlendirdiği Sadık, “Hocamız neresi derse biz elimizden geleni yaparız. Önemli olan Fenerbahçe! Hiç düşünmeden, kaledesin dese elimden geleni yaparım. Kazanmak çok önemliydi, kazandık. Önümüzdeki Alanya maçında da Fenerbahçe için mücadele etmeye, başarılı olmaya çalışacağız” dedi.

Uzun süreli sakatlığında kendisine destek olan sarı-lacivertli camiaya borcu olduğunu söyleyen Sadık, “Benim iyi oynamamdan ziyade takım olarak tek hedef kazanmaktı. Net bir skor aldık. Benimi çin nerede oynadığım önemli değil. Bu arma için, Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Yardım edebildiysem ne mutlu bana. Büyük Fenerbahçe taraftarı beni hep destekledi. Her zaman her yerde bana destek oldular. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Kulüp Başkanımız Sayın Ali Koç, Emre Ağabey, takım, hocamız Erol Bulut arkamda durdu. Her şeyin en iyisini hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.