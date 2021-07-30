Fenerbahçeli Sait Yılmaz sert çıkış yaptı

30 Temmuz 2021 Cuma, 19:50

Ali Koç’un Türk futbolunu içinde bulunduğu krizden çıkartmak için çaba sarfettiğine dikkat çeken Yılmaz, “Fenerbahçe camiası Koç’un arkasındadır” dedi.

Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

TFF’den iki kişi Kulüp başkanlarını arayarak Niye Ali Koç’un peşinden gidiyorsunuz diye sitem yolu ile tehdit etmişler..

Bunları Nihat Özdemir ve Mehmet Baykan olduğu kamuoyuna yansıdı..

Bu isimlerin doğru olmadığına inanmak istiyorum..

Lakin doğruysa hiç kimsenin Kulüp Başkanlarının düşünce ve fikirlerine ipotek koymak gibi bir haddi olamaz.

Kaldı ki,Fenerbahçe Kulüp Başkanının söyledikleri sadece Fenerbahçe’nin çıkarlarına göre değil Türk Futbolunun çıkarı ve gelişmesi içindir.

Bu nedenle Türk Futbolunu yönetmekten aciz insanların Ali Koç Üzerinden Türk Futbolunu yönetmeye çalışmaları vahim derecede sakıncalıdır.

Varsa kendi düşünce ve projelerini kamuoyuna açıklasınlar.

Yoksa, Gündemi farklı yöne çevirip

Avrupa Kupasından elenme sorumluluğunu Ali Koç üzerinden kapatmaya kalkmasınlar.

Türk Futbolunun içinde bulunduğu körü durumun Maliyetini Ali Koç değil,TFF Başkanı ve Yönetim kurulu ödemelidir.”