Fenerbahçeli yönetici Pirşen: Beşiktaş ve TFF ayıp etti!

29 Kasım 2020 Pazar, 21:52

Fenerbahçe 4-3'lük Beşiktaş yenilgisi sonrası rakibi algı yönetimi yapmakla suçladı.

Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen çok sert açıklamalar yaptı.

Pirşen'in görüşleri şöyle: "Öncelikle iyi oynamadık. Kılıf uydurmuyoruz, bütün hafta gözlemler yaptık. Sporu saygı içinde götürmek istiyoruz, ama bugün gördüğümüz sahne rezalet. Az önce Beşiktaş yöneticisinin yaptığı açıklamaları izledim dehşete düştüm. 'hakem konuşmaya gerek yok' diyor. Keşke gereksiz yalan algı yaratmasalardı, manisüpe etmeselerdi.

Önce sosyal medyadan algı yarattılar. Sonra Beşiktaş Başkanı bunu gündeme taşıdı. Hakemin sigorta kayıtları dahil her şey çıkarıldı. Hem Beşiktaş, hem TFF ile görüşüldü. Hakemin bize yakıkn olmadığı kesin, babası ve kendisi başka takımlıymış bizi ilgilendirmez. Bu ayıbı kaldırın dedik olmadı.TFF de Beşiktaş da ayıp etti. Beşiktaş ve TFF utansın.

Josef'in faulü dünyanın her yerinde kırmızı kart. Hakem Sergen Yalçın'ı tribüne göndermemek için idare etti."