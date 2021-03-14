Fenerbahçeli yöneticiden "Futbolda FETÖ zihniyeti" iddiası

14 Mart 2021 Pazar, 22:18

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ve Alper Pirşen, sarı - lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'İNSANLARI SOKAĞA DÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Gençlerbirliği'nin attığı ikinci goldeki karara tepki gösteren ve hakemin araştırılması gerektiğini belirten Baki, ''Artık tiyatroyu da geçti ve tehlikeli bir hal almaya başladı. Bakın bu camia daha önce operasyon yemiş bir camia. FETÖ zihniyetiyle bilerek kaos çıkarmaya, insanları sokağa dökmeye çalışıyorlar. Ofsaytsa vereceksin, golse vereceksin. O programların başında insan var, manipülasyona açık. Hayatta en sevdiğim şey futbol ama artık futboldan bıkacak duruma geldim. Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Kişinin kim olduğunun, geçmişinin araştırılmasını devletimizden istiyorum'' dedi.

'FUTBOL, FUTBOL OLMAKTAN ÇIKTI'

Selahattin Baki'nin ardından söz alan Alper Pirşen ise, ''İnsanları aptal yerine koymayın, biz yemiyoruz. Futbol, futbol olmaktan çıktı. Biz bu çizgiyi çeken programda çalışanları biliyoruz. İsim de veririz. Artık yeter. Gol ofsayt. Bu golü Nazım'ın üstüne yıkmaya çalışacaklar, o işlere de girmesinler. Uyarıyorum. Nazım'a değse bile, top ayaktan çıktığı anda zaten ofsayt. Bu oyunları tutmayacak.. '' şeklinde konuştu.

''FETÖ, TÜRK FUTBOLUNUN HÂLÂ İÇİNDEDİR''

Geçtiğimiz hafta NTV'de Tuğba Dural’ın konuğu olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FETÖ yapılanmasının futboldan hala temizlenemediğini vurguladı. Koç, ''FETÖ, Türk futbolunun hâlâ içindedir. Devlet, futbolumuzu bunlardan temizlemeli. Zaten göreceksiniz, yakında çok önemli şeyler ortaya çıkacak. Çok yakın zamanda bu zihiniyetin hala kilit noktalarda rol aldığının ispatı olacak. O dönemde örgüte destek verenler, şimdi sanki örgüte çok karşıymı? gibi hareketler sergiliyor. Fenerbahçe, bunlarla hesaplaşacaktır. Lamı cimi yok!" ifadelerini kullandı.