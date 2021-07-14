Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül'ün yerine Vidal'i transfer edeceği iddia edildi

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:07

Dün yapılan açıklama ile 36 yaşındaki tecrübeli yıldız ile yollarını ayırdığını açıklayan Fenerbahçe yeni sağ bekini buldu.

Portekiz basını sarı-lacivertli takımın Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal ile yakından ilgilendiğini öne sürdü.

Record'da yer alan habere göre Vidal ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Benfica da ilgileniyor.

Sevilla'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2015 yılında İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan ancak Barcelona'da tutunamayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, 2018 senesinde yeniden Sevilla'ya dönmüştü. Geçen sezon 12 lig maçında forma giyen Vidal bir asist yapmıştı.