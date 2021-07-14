Kocaelispor'da Musa Nizam, açıklamalarda bulundu

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:38

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'da forma giyen tecrübeli stoper Musa Nizam, hedefleri hakkında özel açıklamalarda bulundu. Nizam, ''Lige iyi başlayıp, taraftarlarımızın itici gücüyle beraber ligin sonunu iyi getirmek istiyoruz'' dedi.

Kocaelispor'a devre arasında transfer olduğunu hatırlatan Musa Nizam, ''Kocaelispor'un geçmişini bilerek geldim. Kocaeli'nin yeri her zaman Süper Lig. Bunu da geçen sene TFF 1. Lig'e çıkma maçımızda Sakaryaspor'u yenerek taçlandırdık. Hedef Süper Lig. Aramıza yeni arkadaşlar katılıyor. İnşallah hep beraber istediğimiz hedeflere ulaşırız'' diye konuştu.

"İLK GÜNDEN BERİ İNANIYORDUM"

Kocaelispor'un kadro kalitesinin ligin üstünde olduğunu belirten 30 yaşındaki stoper, sözlerine şöyle devam etti:

''Geldiğim ilk günden beri inanıyordum. Herkes şampiyonluğa oynadığı için çıkmak kolay olmuyor. Ama ben devre arasında geldikten birkaç gün sonra takımı gördüğümde, 'Bu takım çıkar' dedim. Bunun neticesinde play off'lardan net bir skorla Sakaryaspor'u yenerek çıktık ve güzel oldu. Bundan sonraki sene de umarım hedeflediğimiz yerde, istenilen yerde oluruz.''



Takımla kenetlenmiş şekilde lige iyi bir başlangıç yapmak istediğini söyleyen Nizam, ''İdmanlarımız devam ediyor. Aramıza yeni arkadaşlar katılıyor. Şu an bir şey diyemem ama lige iyi başlayıp, taraftarlarımızın itici gücüyle beraber ligin sonunu iyi getirmek istiyoruz. Tabi daha onlarla hasret gideremedik. Onların da gücünü arkamızda hissederek fark yaratacağımızı düşünüyorum'' şeklinde görüş bildirdi.

"SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

''Taraftar, yönetim ve teknik ekiple beraber uyum içinde Süper Lig'e çıkmak istiyoruz'' diyen Musa Nizam, ''Uzun zamandır Süper Lig seviyesinde top oynadım. Belli bir şeyleri başardıktan sonra alttan takım çıkarmak benim için daha anlamlı hale geldi. İnşallah bu sene de takım arkadaşlarımla beraber takımı bir üst lige çıkarırız ve kendimizi onore ederiz. Geçen sene üst lige çıkmayı çok istemiştik, bu da bize nasip oldu. Yaklaşık 15 yıldır profesyonel futbol oynuyorum, en çok istediğim sezonlardan bir tanesiydi. Belki de yaşadığım en iyi sezondu. Bunun karşılığını Allah bize verdi diyeyim ve net bir skorla üst lige çıktık. Bunda benim de katkım varsa ne mutlu'' ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ ÇOK ETKİN"

Kocaelispor'un önemli ve köklü bir camia olduğunu vurgulayan Nizam, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

''Türkiye genelinde taraftarımız çok etkin. Şartlara baktığımız zaman önemli bir taraftara sahibiz. Bizi her zaman desteklesinler; iyi günde, kötü günde. Biz de onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum.''