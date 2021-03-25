Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu kimdir?

25 Mart 2021 Perşembe, 19:41

Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut'un görevine son verildiğini duyururken, kalan maçlarda takımın başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun olacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

7 Eylül 1980 İstanbul Yedikule'de dünyaya geldi. 1990 yılında futbolculuk hayatına başladı. 2004 yılında Pele'nin açıkladığı 'Yaşayan En İyi 125 Futbolcu' listesi 'FIFA 100'de yer aldı. İlk milli maçına 2000 yılındaki Norveç karşısında çıktı. EURO 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra ilk büyük sakatlığını yaşadı Fakat 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi.

Uzun yıllar Fenerbahçe futbol takımında forma giyen Emre Belözoğlu genellikle orta saha mevkisinde top koşturdu.

FUTBOLA YENİDOĞAN GÜNEŞSPOR’DA BAŞLADI

Emre Belözoğlu futbol kariyerine 1987 yılında Yenidoğan Güneşspor'da başladı. 1990- 1995 Yılında Zeytinburnuspor'da top koşturan Emre Belözoğlu 1995- 1996 yılında Galatasaray forması giydi. Alt yapı kariyerini tamamlayan Emre Belözoğlu 1996 yılı itibari ile Galatasaray'da profesyonel kariyerine başları. 2001 yılına kadar Galatasaray’da top koşturan Emre Belözoğlu 2001- 2005 yılları arasında Inter'de forma giydi.

Belözoğlu 2005- 2008 yılları arasında Newcastle United, 2008- 2012 yıllarında Fenerbahçe, 2012 yılında Atletico Madrid, 2013- 2015 yıllarında Fenerbahçe ve 2015- 2019 yılları arasında ise Medipol Başakşehir'de forma giydi. Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu 2019- 2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyerek futbol hayatını yeni noktaladı.

FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de forma giydiği 2008-09 sezonundan, 2011-12 sezonuna kadar ligde forma giydiği 103 maçta toplamda 11 gol attı. Avrupa maçlarında ise 18 karşılaşmada ter dökerek 4 gol kaydetti.

Milli yıldız, 2012-13 ve 2014-15 sezonları arasında ise Fenerbahçe formasıyla ligde toplamda 56 maça çıktı ve 14 gole imza attı. Fenerbahçe’de futbolcu olarak yer aldığı son dönem olan 2019-20 sezonunda ise ligde çıktığı 26 maçta 3 gol kaydetti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu, futbol hayatında profesyonel kariyeri boyunca çoğu defa Milli Takım forması giydi. Emre Belözoğlu milli takım ile ilk maçına 2000 yılında çıktı. Norveç karşısında milli takım forması giydi.

Belözoğlu UEFA Euro 2000 turnuvasının ardından ilk büyük sakatlığını geçirdi. Bunun yanı sıra 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Emre Belözoğlu da forma giyerek efsane kadronun arasında yer aldı. Bu maçlar sırasında sakatlanan Emre Belözoğlu milli takımın yarı finale kadar çıktığı bu turnuvayı saha dışından izlemek zorunda kaldı.

Emre Belözoğlu A Milli Takım formasıyla 100 maça çıktı ve 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

FUTBOL SONRASI KARİYERİ

28 Ekim 2020'de Fenerbahçe ile 1 yıllık Sportif Direktörlük anlaşması imzaladı ve Fenerbahçe Futbol A Takımının sportif direktörü oldu. İmza töreni Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi, Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı. Emre Belözoğlu üzerinde emeği geçen tüm hocalarına teşekkür etti, “Yedikule-Zeytinburnu arasında geçen bir çocukluğum oldu. Bu vesileyle bende emeği olan bütün hocalarıma, Galatasaray altyapısı da dahil olmak üzere bütün hocalarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Aralarında vefat eden bazı insanlar da var, onlara da Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

25 Mart 2021'de Fenerbahçe yönetimi, 20-21 sezonunun başında göreve başlayan teknik direktör Erol Bulut ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdı. Erol Bulut'un yerine ise takımı yönetmek üzere "teknik sorumlu" olarak Emre Belözoğlu getirildi.

BİREYSEL BAŞARILARI

FIFA 100: 2004

Inter'de yılın futbolcusu: 2002-03

Süper Lig sezonun en iyi futbolcusu: 2009-10

Super Cup: 2011-12

TSYD - Lassa Yılın En Sağlam 11'i

TFF Yılın Süper 11'i: 2017-18, 2018-19

TFF Yılın Süper Orta Sahası: 2018