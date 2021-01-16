Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe’nin yeni transferi Macar futbolcu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai İstanbul’a geldi. 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 21.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Szalai daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrıldı.
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