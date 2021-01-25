Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil tribünde
Maç eksiği nedeniyle kadroda yer almayan Mesut Özil takım arkadaşlarına tribünde destek verdi. Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil ile menajeri Erkut Söğüt de yıldız oyuncuyu yalnız bırakmadı.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, Kayserispor maçını tribünden takip etti..
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesini sarı-lacivertlilerin yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil de tribünden takip etti. Maç eksiği nedeniyle kadroda yer almayan Mesut Özil takım arkadaşlarına tribünde destek verdi. Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil ile menajeri Erkut Söğüt de yıldız oyuncuyu yalnız bırakmadı.
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