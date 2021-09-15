Fenomen tostçu kazada yaşamını yitirdi
Fenomen tostçu Niğde’nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde küçük tablasında Müslüm Gürses şarkıları ile 'Ütü Tost' yaparken sosyal medyada fenomen haline gelen 'Tostçu Mahmut' sahibi Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için giderken Ulukışla'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkiinde M.Y. yönetimindeki araç ile Anıl Kurt'un kullandığı araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt'un öldüğünü belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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