Oyuncu Don Collier yaşamını yitirdi

14 Eylül 2021 Salı, 10:10

Western filmleriyle tanınan 92 yaşındaki oyuncu Don Collier, akciğer kanseri nedeniyle pazartesi sabahı Harrodsburg, Kentucky’de yaşamını yitirdi.

Donanmada hizmet veren Collier, dövüş ve ata binme konusundaki becerileri nedeniyle yapımcıların dikkatini çekti.

İlk olarak 1960’da “Outlaws” dizisi ile tanınan Collier, daha sonra televizyonda “The High Chaparral” ve “Young Riders” yapımlarında yer aldı. Collier, konuk oyuncu olarak ise “Bonanza”, “The Waltons”, “Banacek” ve Türkiye'de "Küçük Ev" olarak gösterilen “Little House on the Prairie” gibi birçok dizide oynadı.

John Wayne ile western klasikleri “El Dorado” , “The War Wagon” ve “The Undefeated” filmlerini çeken Collier, “Seven Ways From Sundown” ve “ Tombstone” gibi Western türünün birçok örneğinde yer aldı.

Kaynak: AjansBizim