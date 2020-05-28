Ferhat Göçer'den 'takipçi operasyonu'

28 Mayıs 2020 Perşembe, 13:32

Şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla takipçilerine "herkesin organik takipçi kazandığı twitter tarihinin en büyük takibe takip operasyonunu başlatıyorum" diyerek destek bekledi.

Ferhat Göçer Twitter hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde;

Abuk subuk kuru kafalar alıp hesabınızı yalandan şişirmeyin... takibe takip ayıp bişey değil... twitterin doğasına uygun... bu iletiyi RT leyin duymayan kalmasın... herkesin organik takipçi kazandığı twitter tarihinin en büyük takibe takip operasyonunu başlatıyorum...

Abuk subuk kuru kafalar alıp hesabınızı yalandan şişirmeyin... takibe takip ayıp bişey değil... twitterin doğasına uygun... bu iletiyi RT leyin duymayan kalmasın... herkesin organik takipçi kazandığı twitter tarihinin en büyük takibe takip operasyonunu başlatıyorum... — Ferhat Göçer (@ferhatgocer) May 28, 2020



