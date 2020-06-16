Festivalde Alejandro Zambra ile söyleşi

İlk romanı “Bonzai” ile geniş bir okur kitlesine ulaşan Alejandro Zambra, bu akşam saat 21.00’de İTEF 2020 ekranında okurlarıyla buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2020 Salı, 02:00
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Gazeteci, yazar Nilay Örnek’in moderatörlüğünde yapılacak bu canlı yayında, Şilili yazarın deneme ve öykülerinden oluşan “Serbest Kürsü” adlı eseri üzerine sohbet edilecek. İTEF’in internet sitesinden (www.itef.com.tr) bu konuşmaya kayıt yaptırabilecek, ardından kayıtta belirtilen e-posta adresine gelen bağlantı ile Zoom üzerinden etkinliğe katılınabilecektir. Simultane tercümenin olacağı etkinlikte izleyicilerin bunun için yapması gereken, Türkçe şıkkı olmadığı için Korece seçeneğini seçmek olacak. Katılım 1000 kişiyle sınırlı.


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