Fethiye'de Uğur Mumcu anıtı açıldı: Ey halkım unutma bizi

21 Ocak 2021 Perşembe, 10:14

Fethiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Uğur Mumcu anıtının açılışı yapıldı. Uğur Mumcu anıtının açılışına gazetemiz yazarı Miyase İlknur, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Suat Özcan, Süleyman Girgin, geçmiş dönem milletvekilleri, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir, CHP ilçe örgütü yönetimi, meclis üyeleri, STK temsilcileri, Yeniçağ gazetesinden Murat Ağırel, Birgün gazetesinden İbrahim Varlı, Hürriyet gazetesinden Deniz Sipahi, Posta gazetesinden Banu Şen, Milliyet gazetesinden Engin Uğur Ağır ve ayrıca Barış Yarkadaş, Ümit Zileli, Esat Aydın gibi isimlerin açılış törenine katılım sağladı.

“EY HALKIM UNUTMA BİZİ!”

Heykeltraş Onur Fırat Fen imzalı anıtın, kompozit ahşaptan yapıldığı, anıtta “Vicdan sustu. Hukuk sustu. İnsanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük. Ey halkım unutma bizi!” sözlerine yer verildiği görüldü. Açılışta katılımcılara belediye görevlileri tarafından karanfil dağıtıldı. Fen, “Bu görevi bana layık gören Belediye Başkanımız Alim Karaca’ya ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Açılış törenine Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu’nun mesajını ise arkadaşı Tarık Konal tarafından okundu. Davete katılmadığından dolayı arkadaşı aracılığı ile mesajı gönderen Ceyhan Mumcu, anıtla ilgili şu sözlere yer verdi, “Fethiye Belediyemiz böyle bir anlamlı davranışta bulundu, bir sanat yapıtıyla kardeşimi bir kez daha ölümsüz kıldı. Anlatılması olanaksız bir üzüntü içindeysem de bu olgudan, onun bu unutulmayışından kıvanç duymaktayım. Bu kıvancım, bugün bir kez daha pekişiyor” dedi.

KARACA: ANIT İÇİMİZDEKİ ACININ İFADESİDİR

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, “Burası sadece ülkemizin değil, dünyanın ender güzel şehirlerinden birisidir. Burada Belediye Başkanlığı yapmanın avantajları olduğu kadar, dezavantajları da var. Ranta açık bir bölgede Belediye Başkanlığı yapıyoruz. 21 aylık başkanlığım sürecinde maalesef kalemlerini kiraya veren ve satan bazı gazetecilerin hedefi haline geldik. Haklı olduğumuz durumlarda bile, üzerimize oynanan oyunları biliyorsunuz. Sadece Fethiye’nin tanıdığı bir belediye başkanını, haksız bir duruma sokarak 83 milyon kişi tanıyor hale geldi. Bizlerle burada beraber olan kalemini satmayan gazeteci dostlarımızla birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu görüyoruz. Bugün burada sadece anıt açılışı yapmıyoruz. Açılışlarımızı müzik eşliğinde oynayarak yaptığımız günleri hatırlıyorsunuz. Ama 28 yıl önce bugünleri gören çağdaş bir gazetecinin katledilişini gördük. Bu anıt içimizdeki acının ve üzüntünün bir ifadesidir. Biz Uğur Mumcu’yu unutmamak ve unutturmamak için bu anıtı sizlerle birlikte açıyoruz. Bu anıtta Fethiye’de yetişen değerli sanatçımızın duyguları var. Sizlerin huzurunda sanatçı arkadaşımız Onur Fırat Fen’e teşekkür ediyorum. Biz hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. %48 oy ile aldığımız Fethiye Belediye Başkanlığı’nı, yapılan kamuoyu yoklamaları sonucunda %63’lerin üstüne taşıdık. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim. Bizler Uğur Mumcu gibi düşünüp Uğur Mumcu gibi yaşayan insanlarız, unutturmayacağız” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur da, “Pek çok Uğur Mumcu anıtı gördüm ama gördüğüm en güzel anıt buydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel de, “Ben ortaokulda Uğur Mumcu okumaya başladım. Kendisinin vefatından sonra anma gününde ‘Ben Uğur Mumcu’ olacağım demiştim. Şimdi de kalemimi satmadan, kırmadan, kıvırmadan kiralamadan yazmaya çalışıyorum. Aydınlattığı yolda yürümekten onur duyuyorum” dedi. Gazeteci Ümit Zileli ise, Fethiye’de olmaktan onur duyduğunu belirtti. CHP 25. ve 26. Dönem milletvekili, yazar Barış Yarkadaş ise, “Uğur Mumcu çok ağır bedel ödedi. Türkiye’nin bağımsızlığı ve özgürlüğü için bunu canıyla ödedi. Buradan Uğur Mumcu’ya ve hayatını kaybetmiş tüm gazeteci dostlarıma selam yolluyor ve yerinizi boş bırakmayacağız demek istiyorum” dedi.

