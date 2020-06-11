FETÖ savcısı Zekeriya Öz, 17-25 Aralık öncesi yüklü miktarda döviz almış

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Öz’ün, 17 Aralık operasyonundan bir gün önce 800 bin liralık dolar, 25 Aralık operasyonundan bir gün önce 850 bin liralık dolar satın aldığı ortaya çıktı. Habertürk’te yer alan habere göre uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile Zekeriya Öz’ün ilişkisi mercek altına alınan soruşturmada, Öz’ün Bursa’da biri kendi üzerine, 3’ü eşinin üzerine kayıtlı toplam 4 evi çıktı.

Soruşturmada tüm bankalara yazı gönderilerek, Zekeriya Öz ile ilgili açılan hesapların dokümanları ve hesap hareketleri de istendi. Banka hesap dökümleri normal görünürken, gelen bir yatırım hesabındaki hareketlilik ise dikkat çekti. Öz’ün milyon dolarlık yatırım hesabı olduğu ortaya çıktı.

Zekeriya Öz’ün 17-25 Aralık operasyonlarından 7 ay önce 57 bin dolar aldığı tespit edildi. Öz’ün 18 ay devam eden hesap hareketlerinde 10 milyon doların üzerinde para akışı olduğu kaydedildi.

Öz’ün, 17 Aralık operasyonundan bir gün önce ise 800 bin liralık dolar, 25 Aralık operasyonundan bir gün önce ise 850 bin liralık dolar satın aldığı tespit edildi. Hesap hareketlerinde Zekeriya Öz’ün hesabını boşalttığı tarihde dikkat çekti.

Öz’ün görevden alınmadan bir ay önce hesabını boşalttığı, 8 ay sonra ise yurtdışına kaçtığı belirtildi. Bir savcının 2013 yılında aldığı maaşın 7 bin TL olduğu öğrenilidi.