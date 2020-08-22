FETÖ soruşturmasında aranan firari spiker tutuklandı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan, eski Bugün TV'de haber müdürü ve spiker olarak görev yapan Erkan Akkuş'un İzmit'te olduğu ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

İzmit'te belirlenen adrese yapılan operasyonda Akkuş yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince polis merkezine götürülen Akkuş, işlemleri sonrasında İstanbul'a gönderildi. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Akkuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.