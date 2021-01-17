FETÖ’cü ‘ağabey’ isyanı
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanması sonrası yenilenen kura çekimi ile başkan vekilliğine seçilen AKP’nin adayı Aydın Pehlivan’ın ağabeyi Yüzbaşı Abdi Pehlivan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak yer aldığı ve FETÖ’den tutuklu olduğu ortaya çıktı. Müebbet hapis ile yargılanan yüzbaşı ağabey Abdi Pehlivan için hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mağdur olarak yer alıyor.
Hakkında, “zimmet ve irtikap” suçlamaları bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınıp tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un yerine başkan vekilliği için seçim yapıldı. İlk kura çekiminde CHP’li Deniz Karakurt’un çıktığı başkan vekilliğinde bu kez AKP’li Aydın Pehlivan çıktı. Mahkeme kararını beklemeden yapılan kura çekimi sonrası AKP’li Pehlivan koltuğa oturdu.
Kura ile belirlenen başkan vekilliği tartışmaları devam ederken Aydın Pehlivan’ın ağabeyi pilot yüzbaşı Abdi Pehlivan’ın 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma” suçlamasıyla İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandığı ortaya çıktı. Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve müebbet hapis ile yargılanan ağabey Pehlivan’ın F-16 pilotu olduğu darbe girişiminde aktif olarak yer aldığı iddia edildi.
BAKAN’DAN TEPKİ
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyla ilgili olarak “Bir yandan Cumhurbaşkanı’nın iltifatlarına ve övgülerine bakarak bir şekilde Gülen’in çevresinden geçen, sendikasına üye olan veya bankasına maaşı yatan sade bir vatandaşın tüm ailesiyle topyekûn vatan haini ilan edildiği, sivil ölüme terk edildiği bir düzende; AKP elitlerinin Saray’a danışman olması, ülkeye Bakan olması, büyükelçi atanması yani kariyer basamaklarını hızla çıkmaya devam etmesi iktidarın ‘FETÖ ile mücadele’ iddiasının kokuşmuşluğunun göstergesidir” dedi.
PİRİŞTİNA ÖRNEĞİ
CHP’li Bakan, “Rahmetli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Piriştina’nın vefatı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşamıştık. Dönemin AKP Grup Başkanvekili Yusuf Kenan Çakar’ın ‘halkın iradesine saygılıyız, aday göstermeyeceğiz’ dediğini dün gibi hatırlıyoruz. 2004’ten bugüne, siyasal yozlaşmanın her alandaki yozlaşmanın önünde gittiğinin göstergesidir Menemen. Siyasette; halkın iradesine uygun olarak ‘aday göstermeyeceğiz’ noktasından, seçilmiş meclis üyelerini devşirmek için yapılan gizli görüşmelere, araçsallaştırılmış yargı kararlarıyla halkın iradesinin gasp edildiği bir noktaya gelindi” dedi.
AKP VE MHP RAHATSIZ
31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin birinci sıra Menemen Belediye Meclis üyesi olarak giren Aydın Pehlivan’ın başkan vekili olarak kura çekimine girmesi AKP ve MHP’li üyeler arasında rahatsızlık yarattı. Partililerin, “FETÖ’den tutuklanan birinin kardeşinin aday gösterilmesini nasıl anlatacağız. Aydın Bey iyi ve sevilen biri ama bunu seçmene anlatamayız” yönünde görüş bildirdikleri öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- İbo Şov'a katılan isimlere tepki yağıyor
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Öksürük şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- İbo Şov'a katılan isimlere tepki yağıyor
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Öksürük şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti