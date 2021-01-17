FETÖ’cü ‘ağabey’ isyanı

17 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Hakkında, “zimmet ve irtikap” suçlamaları bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınıp tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un yerine başkan vekilliği için seçim yapıldı. İlk kura çekiminde CHP’li Deniz Karakurt’un çıktığı başkan vekilliğinde bu kez AKP’li Aydın Pehlivan çıktı. Mahkeme kararını beklemeden yapılan kura çekimi sonrası AKP’li Pehlivan koltuğa oturdu.

Kura ile belirlenen başkan vekilliği tartışmaları devam ederken Aydın Pehlivan’ın ağabeyi pilot yüzbaşı Abdi Pehlivan’ın 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma” suçlamasıyla İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandığı ortaya çıktı. Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve müebbet hapis ile yargılanan ağabey Pehlivan’ın F-16 pilotu olduğu darbe girişiminde aktif olarak yer aldığı iddia edildi.

BAKAN’DAN TEPKİ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyla ilgili olarak “Bir yandan Cumhurbaşkanı’nın iltifatlarına ve övgülerine bakarak bir şekilde Gülen’in çevresinden geçen, sendikasına üye olan veya bankasına maaşı yatan sade bir vatandaşın tüm ailesiyle topyekûn vatan haini ilan edildiği, sivil ölüme terk edildiği bir düzende; AKP elitlerinin Saray’a danışman olması, ülkeye Bakan olması, büyükelçi atanması yani kariyer basamaklarını hızla çıkmaya devam etmesi iktidarın ‘FETÖ ile mücadele’ iddiasının kokuşmuşluğunun göstergesidir” dedi.

PİRİŞTİNA ÖRNEĞİ

CHP’li Bakan, “Rahmetli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Piriştina’nın vefatı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşamıştık. Dönemin AKP Grup Başkanvekili Yusuf Kenan Çakar’ın ‘halkın iradesine saygılıyız, aday göstermeyeceğiz’ dediğini dün gibi hatırlıyoruz. 2004’ten bugüne, siyasal yozlaşmanın her alandaki yozlaşmanın önünde gittiğinin göstergesidir Menemen. Siyasette; halkın iradesine uygun olarak ‘aday göstermeyeceğiz’ noktasından, seçilmiş meclis üyelerini devşirmek için yapılan gizli görüşmelere, araçsallaştırılmış yargı kararlarıyla halkın iradesinin gasp edildiği bir noktaya gelindi” dedi.

AKP VE MHP RAHATSIZ



31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin birinci sıra Menemen Belediye Meclis üyesi olarak giren Aydın Pehlivan’ın başkan vekili olarak kura çekimine girmesi AKP ve MHP’li üyeler arasında rahatsızlık yarattı. Partililerin, “FETÖ’den tutuklanan birinin kardeşinin aday gösterilmesini nasıl anlatacağız. Aydın Bey iyi ve sevilen biri ama bunu seçmene anlatamayız” yönünde görüş bildirdikleri öğrenildi.

