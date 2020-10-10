FETÖ'den tutuklandı, devlete milyonlarca liraya test kiti satıyor!

10 Ekim 2020 Cumartesi, 10:28

Kamunun, Covid-19 salgını nedeniyle milyonlarca lira ödeyerek test kiti satın aldığı şirkete ilişkin çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı.

Covid- 19 PCR testi kiti üreten Gensutek Sağlık Teknolojileri Şirketi, “Yeni Devlet Malzeme Ofisi (DMO) alımı ile birlikte firmamız da Covid-19 realtime PCR kit sağlayıcılarından biri olmuş bulunmaktadır” ifadelerinin yer aldığı bir duyuru yayımladı. Şirketin, DMO’ya 1 milyon adet Covid-19 test kiti satmak için anlaşma yaptığı bildirildi.

Birgün'de yer alan habere göre; Kamuya Covid-19 test kiti satan şirketin sahibi Tolga Sungur’un FETÖ üyeliği suçu ile tutuklandığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ‘iki numarası’ Kemal Batmaz ile ortak olduğu ve FETÖ’nün Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği’nde de yöneticilik yaptığı ortaya çıktı.

ŞİRKETİNE 15 TEMMUZ’DAN SONRA EL KONULMUŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında 2019 yılında hazırladığı iddianamede, kamuya Covid-19 test kiti satan Gensutek Sağlık Teknolojileri Şirketi’nin sahibi Tolga Sungur’a ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

İddianamede Tolga Sungur’un bir başka şirketi olan Sun Lab Sağlık Hizmetleri İnşaat Anonim Şirketi’nin FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulduğu belirtildi. İddianamede şunlar kaydedildi: “Sun Lab Sağlık Hizmetleri İnşaat Anonim Şirketi’nin Tolga Sungur’un ortaklık ilişkisinin bulunduğu firma olduğu, darbe girişimi sonrasında FETÖ’ye aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu gerekçesi ile TMSF’ye devredilen şirketler arasında yer aldığı anlaşılmıştır.”

FETÖ’NÜN DERNEĞİNDE YÖNETİCİ

Başsavcılığın hazırladığı bir başka iddianamede de Tolga Sungur’un FETÖ’nün 'Ankara Aktif İş Adamları Derneği'nde de yöneticilik yaptığı aktarılarak, “Örgüte yakın olan dernek, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra kapatıldı” ifadeleri yer aldı.

BURHAN KUZU’NUN AKRABASIYMIŞ

İddianamede yer alan H.B. isimli şahsın ifadelerinde Tolga Sungur’un “Burhan Kuzu’nun akrabası olduğunu söyleyerek” ticaret yaptığı belirtildi. H.B.’nin verdiği ifadede “Aktif Sanayici İşadamları Derneği’nden tanıdığım Tolga Sungur, Burhan Kuzu’nun akrabası olduğunu, yeni bir biyomedikal şirket kurmak üzere olduğunu söyledi. Çevremi kullanarak satış yapmam halinde hisse verebileceğini söyledi, ben de kabul ettim” dedi.

DARBE GİRİŞİMİN İKİ NUMARASIYLA ORTAK

Hakkındaki üçüncü iddianamede ise Tolga Sungur’un, Hacettepe Üniversitesi’nin FETÖ/PDY sorumlusu olarak isminin geçtiği, ‘Rektörü belirleyen kişi’ olarak bilindiği ifade edildi. Ayrıca Tolga Sungur’un darbe girişiminin iki numarası ve baş şüphelilerinden olduğu da belirtilen Kemal Batmaz’ın da ortağı olduğu Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi Şirketi’nde ortaklık ilişkisinin bulunduğu belirtildi. Darbe girişiminin bir numarası olarak aranan Adil Öksüz’ün ‘34 SIR 49’ plakalı otomobilinin de bu şirket üzerinde kayıtlı olduğu biliniyor.

FETÖ’DEN TUTUKLANDIM VE YÖNETİCİLİK YAPTIM

FETÖ’den tutuklandığını söyleyen Tolga Sungur BirGün’e konuştu. “Hissedarı olduğum bir şirket FETÖ soruşturması nedeniyle TMSF yönetiminde” diyen Sungur, kendisi ve şirketiyle ilgili ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verildiğini belirtti. Aktif Sanayici İşadamları Derneği’ne 15 Temmuz’dan önce üye olduğunu savunan Sungur, şöyle dedi: “Derneğin toplantılarına işimden dolayı gidemediğim için oradan atıldım. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandım ve sonra serbest bırakıldım. Kemal Batmaz’ı hiç tanımıyorum, sadece aynı şirkette hissedarız. Covid-19 test kiti satabilmek için ciddi de bir mücadelemiz oldu ve Burhan Kuzu ile sadece hemşeriyiz, akrabalık ilişkim yok.”