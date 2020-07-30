FETÖ'nün imamı istedi, Gökçek'in belediyesi yaptı!

30 Temmuz 2020 Perşembe, 08:20

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) mali hesaplarında önceki dönemlere ilişkin yapılan ilk incelemeye göre 10 milyar TL’ye ulaştığı belirlenen imar rantının yeni bir örneği daha ortaya çıktı.

Darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan ve “FETÖ’nün kilit ismi” olarak aranan Rahmi Bıyık’ın şirketi için Ankara’nın batı koridorunda bulunan geniş bir alanın, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edildiği öğrenildi.

ABB Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Ertan Işık’ın, “Yıllarca imar rantından en çok FETÖ’cüler yararlandı. Rahmi Bıyık ve ortağı Ömer Akgül, Çukurambar’daki yüksek katlı yerlerde en büyük rantı sağladılar” diyerek dikkat çektiği Doğukan İmar İnşaat Şirketi için Belediye Meclisi’nde özel karar alındığı öğrenildi.

RAHMİ BIYIK İSTEDİ

15 Kasım 2012 tarihli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 1919 numaralı kararına göre, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Çankaya Çavundur Mahallesi Uluslararası Ticaret Merkezi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Proje Alanı’yla ilgili raporu, tüm meclis üyelerine okundu.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Aynı toplantıda, “FETÖ’nün kilit ismi” olarak aranan ve 17 Nisan’da Londra’da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Rahmi Bıyık’ın şirketi Doğukan İmar İnşaat şirketinin alana ilişkin talebi de dile getirildi. Buna göre Bıyık, Çavundur Mahallesi Uluslararası Ticaret Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nın Bakanlar Kurulu’na sunulmaksızın “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilmesini talep etti.

KANUNUN ARKASINDAN DOLANILDI

Bıyık’ın talebi, “Adalar arası yolların irdelenmesi ve muafakatların derlenip sunulması” amacıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderildi. Alanda onayların alınmasının ardından ise teklif, tekrar İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na sunuldu. Meclis toplantısında, Belediye Kanunu’na göre, “Kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı” gerektiği de anımsatıldı.

KENTE HİZMET EDECEK

Bıyık’ın talebinin gerekçeleri de belediye meclisi toplantısı tutanaklarına kaydedildi. Tutanaklara göre, imar planı değişikliği talep edilen alanın, Ankara’ya batıdan girilirken göze çarpan ilk alan olduğu ve “Bu alan üzerinde yapılacak plan çalışmasıyla Ankara ve çevresinin yeni, ‘Merkezi İş Alanı’ işlevini kazanmasına imkân sağlayacağı” ifade edildi. Bu alana ticaret merkezi yapılması durumunda Eskişehir yolu üzerinde inşası devam eden metro hattıyla birlikte kent makroformuna hizmet edilebileceği savunularak, “2023 yılına ilişkin projelendirmeler kapsamına dahil edilebilecek modern ve geleneklerini de yansıtabilecek bir alan niteliği de taşımaktadır” dendi. Alanın, Bakanlar Kurulu’na sunulmaksızın, “Uluslararası Ticaret Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi önerildi.

Doğukan İmar İnşaat Şirketi Müdürü Bıyık’ın önerisinde, kamunun kullanımında olan yollar bulunmaksızın birden fazla özel mülkiyete konu imar ada ve parselleri ile kadastro parselini kapsayan, toplamı beş hektardan fazla olan ve sınırların toplamıyla oluşturulan tek bir dönüşüm alanı sunuldu. Belediye meclisi toplantısında, Danıştay’ın yerleşik içtihadına göre, imara ilişkin her türlü talep ve teklifte karar merciinin belediye meclisi olduğu ifade edildi.

OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Doğukan İmar İnşaat Şirketi Müdürü Bıyık’ın önerisinin, “Kamu yararı, şehircilik ilke esasları ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek” belediye meclisinde karar alınması gerektiği belirtildi. Bıyık’ın talebinin yerine getirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun onaylanması teklifi belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.