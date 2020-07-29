FETÖ'nün KKTC yapılanması davasında karar açıklandı
FETÖ'nün darbe girişiminde KKTC'de yaşananlara ilişkin davada 10 sanıktan 9'una 2 yıl 2 ay ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki (KTBK) eylemlere ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 9 sanığa ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım’ ve ‘terör örgütü üyeliği suçlarından 2 yıl 2 ay 7 gün ve 15 yıl arasında süreli hapis cezası verdi. Bir sanık beraat etti.
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