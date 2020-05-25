FETÖ’ye ait şirketin genel müdürüydü: Cumhurbaşkanlığı kararıyla atandı

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı ve Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanlığına Türker Gürsoy getirildi.

Gürsoy, daha önce FETÖ’nün kuruluşlarından biri olan Asya Emeklilik’in Genel Müdürlüğünü yapmıştı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilen söz konusu kurumun başkan ve üyeleri belli oldu.

Buna göre, kurumun başkanlığına Türker Gürsoy, ikinci başkanlığına Ali Ersoy, üyeliklerine ise Ender Şenol, Fatih Küçükcan, Rifat Vefa Murteza getirildi.

TÜRKER GÜRSOY KİMDİR?

Lisans derecesini 2001 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden alan, evli ve bir çocuk babası olan Türker Gürsoy, meslek hayatına 2002 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak başladı.2006 yılında atandığı Sigorta Denetleme Uzmanlığı görevini 2011 yılı Şubat ayına kadar sürdürdü. 2009 yılında New York Columbia Üniversitesi’nden Ekonomi Politikasının Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi alan Gürsoy, aynı yıl Birleşmiş Milletler’de ekonomi yönetimi stajı yaptı. Ayrıca 2007-2008 yıllarında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Çalışma Komitesi Üyeliği ve 2007 yılında Sigorta Denetim Elemanları Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü.15 Şubat 2011 tarihinde bireysel emeklilik, hayat ve ferdi kaza sigortacılığı alanlarında faaliyet gösteren Vakıf Emeklilik’in Teknik ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Gürsoy, 1 Ekim 2013 tarihinde FETÖ’ye ait Asya Emeklilik’e Genel Müdür olarak transfer olmuştu.