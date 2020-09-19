Fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen hayatını kaybetti

19 Eylül 2020 Cumartesi, 14:02

Bodrum ilçesi açıklarında, bu sabah saat 03.50'de bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye üç sahil güvenlik botu ve bir dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi yönlendirdi. Ekipler, yaptıkları arama sonunda 17 göçmeni kurtardı. Bir bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı.





Hastaneye kaldırılan kaçak göçmenlerden bir kadın da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Teknede 4'ü kadın 4'ü çocuk 19 kişinin bulunduğu öğrenildi.



