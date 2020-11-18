FIFA VAR'da kalite yükseltiyor

18 Kasım 2020 Çarşamba, 10:14

Sky Sports’da yer alan haberde, VAR’a görüntü sağlayan firmaların göstermiş olduğu kayıtlardaki görüntü kalitesinden FIFA’nın şikayetçi olduğu belirtildi. Özellikle ofsayt kararlarında kullanılan çizgilerin çizilmesi esnasında maç içinden kullanılan görüntünün kalitesinin düşük olması sebebiyle FIFA’nın değişiklik istediği ifade edildi. Bu sezon VAR’ın ofsayttaki kullanımı sebebiyle eleştirilen arttığı, FIFA’nın da bu eleştirilerin görüntü kalitesinin düşüklüğünden kaynaklandığını düşündüğü belirtildi. Haberde, görüntü sağlayıcı firmalara farklı ofsayt pozisyonlarından oluşan görüntülerin gönderileceği ve sonrasında FIFA’nın İnovasyon Çalışma Grubu’na çözüm önerilerinin sunulacağı kaydedildi.

