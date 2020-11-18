FIFA VAR'da kalite yükseltiyor
Ofsayt kararları ve kritik pozisyonlardaki hataları düzeltmek için kullanılan Video Asistan Hakem (VAR) uygulaması için FIFA, görüntü sağlayıcılardan mevcut görüntü kalitesinin artırılmasını talep etti.
Sky Sports’da yer alan haberde, VAR’a görüntü sağlayan firmaların göstermiş olduğu kayıtlardaki görüntü kalitesinden FIFA’nın şikayetçi olduğu belirtildi. Özellikle ofsayt kararlarında kullanılan çizgilerin çizilmesi esnasında maç içinden kullanılan görüntünün kalitesinin düşük olması sebebiyle FIFA’nın değişiklik istediği ifade edildi. Bu sezon VAR’ın ofsayttaki kullanımı sebebiyle eleştirilen arttığı, FIFA’nın da bu eleştirilerin görüntü kalitesinin düşüklüğünden kaynaklandığını düşündüğü belirtildi. Haberde, görüntü sağlayıcı firmalara farklı ofsayt pozisyonlarından oluşan görüntülerin gönderileceği ve sonrasında FIFA’nın İnovasyon Çalışma Grubu’na çözüm önerilerinin sunulacağı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
Video Haberler
- Canlı yayında Erdoğan'ın başdanışmanına sert sözler!
- Altaylı: Devletimiz bizi mi kandırıyor?
- İbretlik görüntü! Çığlık attı, mahalleyi ayağa kaldırdı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- CHP'li Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya TBMM'de sert tepki
- CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
- Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı var
- Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı
- İstanbul'da boya fabrikasında patlama
- İzmir'de korkunç olay! Yanmış halde ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı