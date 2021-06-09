Fikret Otyam Sanat Merkezi kapılarını açtı

09 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Çankaya Belediyesi tarafından gazetemiz yazarı Fikret Otyam’ın adının verildiği Fikret Otyam Sanat Merkezi, Murat Germen’in “Fezeyan” adlı sergisi ile kapılarını açtı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Otyam’ın eşi Filiz Otyam, sergiyi birlikte gezdi.

Taşdelen ile Filiz Otyam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımı ile 2 Haziran’da düzenlenen toplu açılışla hizmete giren Fikret Otyam Sanat Merkezi’nde bir araya geldi.

Fikret Otyam’ın adının bir sanat merkezinde yaşatılmasının kendilerini onurlandırdığını belirten Filiz Otyam, sanatçının eserleri ve kişisel eşyalarından oluşan bir köşe hazırlamaktan mutluluk duyacağını kaydetti. Filiz Otyam, Taşdelen’e, Fikret Otyam’ın eserlerinden oluşan bir katalog armağan etti. Otyam’a Çankaya Belediyesi tarafından bastırılan Ankara tarihi ile ilgili albümleri sunan Taşdelen ise Fikret Otyam’ın Anadolu yaşamını sanatla harmanlayıp dünyayla buluşturan ender isimlerden biri olduğunu ve adına layık bir merkezde Çankaya’da yaşamasının kendilerini de mutlu ettiğini belirtti. Fikret Otyam Sanat Merkezi’nin ilk sergisi olan Murat Germen’in “Fezeyan” adlı sergisini Filiz Otyam ile gezen Taşdelen, merkezde yıl içinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi aldı. “Fezeyan”, 11 Haziran’dan itibaren halka açılacak ve yaz sezonunda da açık kalacak.