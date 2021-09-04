Filenin Sultanlarının kaptanı Eda'dan mesaj: Ülkeyi birleştirebiliyoruz

04 Eylül 2021 Cumartesi, 09:01

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a yenilen A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, çok üzgün olduklarını söyledi.

Kaptan Eda Erdem Dündar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, maça iyi başlamalarına rağmen sonunu getiremediklerini belirterek, "Çok üzgünüz. Çünkü maça başlarken takımda çok güzel bir hava vardı. Aslında üçüncü sete kadar da maçı yöneten taraf bizdik." dedi.

Sırbistan'ın son iki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya aldığına işaret eden Eda Erdem Dünda, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın sayılı güçlü takımlarından biri, evlerinde oynuyorlar. Aslında maçın geneline baktığımızda ilk iki seti güzel idare ettik. Ancak üçüncü setin ortalarında servis kalitemiz düşünce, onlar da daha iyi servis atıp manşet alınca, tabii ki onları durdurmakta zorlandık. Zaten seyirci desteği de onların arkasındaydı. Çok üzgünüz. Çünkü gerçekleştirmek istediğimiz bir hayalimiz vardı, aslında çok da yakındık. Ama bir an önce bu maçı unutmamız gerekiyor. Çünkü yarın madalya maçına çıkacağız ve ülkemize madalyayla dönmeyi gerçekten çok istiyoruz. O yüzden bu maçı unutmaya, yarına konsantre olmaya çalışacağız ama tabii ki üzgünüz."



Milli takıma destekleri dolayısıyla Türk halkına teşekkür eden kaptan Eda Erdem Dündar "Müthişler, gerçekten inanılmaz bir destek olduğunun farkındayız. Konu milli takım olunca ülkeyi birleştirebiliyoruz. Bu bizim için gerçekten gurur ve mutluk verici. Çünkü biz işimizi çok seviyoruz. İnsanların sahadaki mücadelemizi görüp kendilerine yakın hissetmeleri gerçekten bizim için çok değerli. Bu takım doğru yolda. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda yine çok güzel işlere imza atacağız." ifadelerini kullandı.