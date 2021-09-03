A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 kaybetti

Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2021 Cuma, 20:00
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 kaybetti
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2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 7'de 7 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019'da finalde kaybettiği Sırbistan ile karşılaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan yarı final maçını Sırbistan 3-1 kazandı ve finale yükseldi.

Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez namağlup olarak Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmişti.

İlk seti 34-32 kazanan milliler, ikinci seti 28-26, üçüncü seti 25-23 kaybetti. Dördüncü seti Sırbistan, 25-13 alırken maçı 3-1 kazandı.

Filenin Sultanları, Hollanda - İtalya maçının galibiyle yarın 3.'lük maçına çıkacak.


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