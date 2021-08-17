Fırat Tanış'tan Ebrar Karakurt'u hedef alan 'Cüppeli'ye tepki
Fırat Tanış, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt'u hedef alan 'Cüppeli Ahmet'e tepki gösterdi.
Kamuoyunda 'Cüppeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
Twitter hesabından flood şeklinde paylaşım yapan Ünlü, yetkilileri ve Diyanet'i göreve çağırarak, "Sosyal medyada eşcinselliği özendirenler engellenmezse neslimiz büyük zarar görecektir" dedi. Ünlü'nün paylaşımları büyük tepki gördü.
Oyuncu Fırat Tanış da nefret söylemine karşı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
'20 SANİYE SÜRMÜYOR'
Tanış Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
#Twitter korumalı bir kategoriye (ırk, din, cinsiyet, yönelim, engelli olma hali) karşı nefret söylemi içeren tivitleri şikayet etme zahmetine girdiğinizde siliyor, biliyorsunuz değil mi? çok kolay, 20 saniye sürmüyor.
#Twitter korumalı bir kategoriye (ırk, din, cinsiyet, yönelim, engelli olma hali) karşı nefret söylemi içeren tivitleri şikayet etme zahmetine girdiğinizde siliyor, biliyorsunuz değil mi?— Fırat Tanış (@firattanis) August 16, 2021
çok kolay, 20 saniye sürmüyor. #cüppeli
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