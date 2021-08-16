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"Devlet kadrosunda bulunan birinin lezbiyenliği değil, lezbiyenliği teşhiri ve insanların bunu savunması başımıza ne işler açacak!?" diyen Cüppeli Ahmet, "Bu yüzden sessiz kalanlar başta olmak üzere kimse dünyâda belâdan, âhirette azaptan kurtulamaz" ifadelerini kullandı.
Cüppeli Ahmet'in Flood şeklinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:
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