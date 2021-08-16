<p>Kamuoyunda 'Cüppeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef alan açıklamalarda bulundu. Cüppeli lakabıyla tanınan Ünlü, toplumu geren bir çağrıda bulundu.</p>
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Kamuoyunda 'Cüppeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef alan açıklamalarda bulundu. Cüppeli lakabıyla tanınan Ünlü, toplumu geren bir çağrıda bulundu.

<p>"İşittiğime göre; Milli takımda oynayan bir voleybolcu lezbiyenliğini teşhir etmiş ve eli klavye tutan birçok kimse bunu müdâfea etmiş" diyen Cüppeli Ahmet, "Bunca belâ yetmemiş olacak ki artık toplumdaki bazı kimseler yıkıcı bir umûmi belaya davetiye çıkarır hale gelmiş" düşüncesini savundu.</p>
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"İşittiğime göre; Milli takımda oynayan bir voleybolcu lezbiyenliğini teşhir etmiş ve eli klavye tutan birçok kimse bunu müdâfea etmiş" diyen Cüppeli Ahmet, "Bunca belâ yetmemiş olacak ki artık toplumdaki bazı kimseler yıkıcı bir umûmi belaya davetiye çıkarır hale gelmiş" düşüncesini savundu.

<p>"Devlet kadrosunda bulunan birinin lezbiyenliği değil, lezbiyenliği teşhiri ve insanların bunu savunması başımıza ne işler açacak!?" diyen Cüppeli Ahmet, "Bu yüzden sessiz kalanlar başta olmak üzere kimse dünyâda belâdan, âhirette azaptan kurtulamaz" ifadelerini kullandı.</p><p><strong> Cüppeli Ahmet'in Flood şeklinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:</strong><br></p>
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"Devlet kadrosunda bulunan birinin lezbiyenliği değil, lezbiyenliği teşhiri ve insanların bunu savunması başımıza ne işler açacak!?" diyen Cüppeli Ahmet, "Bu yüzden sessiz kalanlar başta olmak üzere kimse dünyâda belâdan, âhirette azaptan kurtulamaz" ifadelerini kullandı.

Cüppeli Ahmet'in Flood şeklinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

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