Fırının bacasını benzinle temizlemeye çalışan 3 kişi patlamada yaralandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ekmek fırınının bacasını benzinle temizlemeye çalışan 3 kişi meydana gelen patlamada yaralandı.

AA
26 Haziran 2020 Cuma, 17:00
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Cumhuriyet Mahallesi Saimbeyli Caddesi'ndeki fırında çalışan İsmail ve Zeliha Üstündağ ile Muhammed Demirbaş, bacayı benzinle temizledikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırında hasar oluştu.


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