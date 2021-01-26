Fırtınaya dikkat: Meteoroloji bu kez denizler için uyardı

26 Ocak 2021 Salı, 14:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; yarın (Çarşamba) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara’da rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Akdeniz’de rüzgarın; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir."