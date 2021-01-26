Fırtınaya dikkat: Meteoroloji bu kez denizler için uyardı

Meteoroloji, yarın itibariyle Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Akdeniz'de etkili olması beklenen ve saatteki hızının yer yer 90 km'ye kadar çıkacağı tahmin edilen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

(DHA)
26 Ocak 2021 Salı, 14:09
Fırtınaya dikkat: Meteoroloji bu kez denizler için uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; yarın (Çarşamba) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara’da rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Akdeniz’de rüzgarın; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir."


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