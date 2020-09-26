Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit etti ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.
Kuruluştan yapılan açıklamada, İngiltere'nin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği bildirildi.
Ülkenin derecelendirmesinin yüksek gelirli, çeşitlendirilmiş ve gelişmiş ekonomisiyle artan kamu sektörü borçluluğuyla dengelendiğine işaret edilen açıklamada, sterlinin rezerv para birimi statüsü, derin sermaye piyasası ve güçlü yönetişim göstergelerinin ülkenin notunu desteklediği ifade edildi.
Açıklamada, İngiltere'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AA-" ve not görünümünün "negatif" olarak teyit edildiği kaydedildi.
Negatif not görünümünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İngiltere ekonomisi üzerindeki etkisini yansıttığına işaret edilen açıklamada, ülkenin mali açığının bu yıl önemli ölçüde genişleyeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ticari ilişkilerdeki olası değişikliklerin kriz sonrası ekonomik toparlanmayı sınırlayabileceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- CHP'den gözaltılara ilk tepki
- Hükümet'ten gözaltılara ilişkin ilk açıklama
- CHP'li Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- İBB’ye sendika ablukası
Video Haberler
- ''Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar''
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- CHP'den gözaltılara ilk tepki
- Hükümet'ten gözaltılara ilişkin ilk açıklama
- CHP'li Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- İBB’ye sendika ablukası