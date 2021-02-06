Foça'da santral tepkisi: Bu tesis tarımı bitirir
İzmir’in Foça İlçesi’ne bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi Hancivarı mevkisinde mera alanına yapılmak istenen Biyokütle Atık İşleme Tesisine yurttaş eylemle karşı çıktı. Bilirkişi incelemesi için bölgeye gelen ekiplere tepki veren vatandaşlar, "İlçemiz turizm ve tarım kenti. Eğer bu tesis yapılırsa tarım biter, kirlilik artar" diyerek izin vermeyeceklerini söyledi.
Biyokütle Atık İşleme Tesisi yapılmasına karşı çıkan 100'e yakın yurttaşa, Foça Belediye Başkan Vekili Kenan Gülay, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Temizel, Foça Çevre ve Kültür Platformu üyeleri ile çevreciler yer aldı.
Foça Belediye Başkan vekili Kenan Gülay, enerji santralı yapılmamaması için için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı Foça Belediyesi olarak dava açtıklarını söyledi. Gülay, “Burada yaklaşık 700 dönüm mera arazisinin içerisinde 74 dönümlük bir bölüme biyıokütle enerji tesisi kurulması için Kasım 2019’da İzmir Büyükşehir ve Foça Belediyelerine danışılmadan bakanlıkça resen onay verilmiştir. Mahkeme askı süresinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi olarak konuya itiraz edilmiştir. Bu itiraz dolayısıyla mahkeme bugün burada bilirkişi incelemesi yaptırmaktadır. Hepimizin bildiği gibi Foça güneşiyle, deniziyle, doğasıyla bir turizm kenti olduğu kadar aynı zamanda tarımıyla da çok önemli bir merkezdir. Gediz havzasının bulunduğu bir bölgededir. Foça gibi bir turizm merkezine giden ana arter üzerinde böyle bir tesis kurulmak istenmesi, hemde tarım ve hayvancılık alanlarının yanında olmasından dolayı büyük zararlar vereceğini biliyoruz. Bu yüzden Foçada biyokütle enerji tesisi kurulmasını istemiyoruz. Buna şiddetle karşıyız“ “dedi. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan bilirkişi incelemesi sonunda katılımcılar olaysız dağıldı. İZMİR / Cumhuriyet
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