Formula 1'de Alpha Tauri'nin yeni pilotu belli oldu
Formula 1 takımlarından Alpha Tauri yeni sezonda Daniel Kvyat’ın yerine Yuki Tsunoda’nın yarışacağını açıkladı.
Formula 1 takımlarından Alpha Tauri yeni sezonda Daniel Kvyat’ın yerine Yuki Tsunoda’nın yarışacağını açıkladı.
Alpha Tauri takımın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pierre Gasly’nin gelecek sezonki takım arkadaşını açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Formula 2’de geçiren Yuki Tsunoda, sezonu üç galibiyet alarak üçüncü sırada tamamladı. Tsunoda, 2014’ten sonra Formula 1’de yarışan ilk Japon pilot olacak. 2014 yılında Caterham takımıyla yarışan Kamui Kobayashi Formula 1’deki son Japon sürücüydü. Formula 1’de Red Bull’un sahibi olduğu takımlardan birisi olan Alpha Tauri’de yarışacak Tsunoda, 2000 ve sonrası Formula 1’de yarışan ilk pilot olacak. Geçtiğimiz sezon Formula 2’de yarışan Mick Schumacher ve Nikita Mazepin de gelecek yıl Formula 1’de yarışan diğer isimler olacak. Her iki pilot da Haas takımıyla sözleşme imzalamıştı.
Yuki Tsunoda yaptığı açıklamada, ‘’ Uzun zamandır hayalini kurduğum şeyin gerçek olmasından dolayı çok mutluyum. Bana bu fırsatı verdikleri için Alpha Tauri ve Helmut Marko’ya çok teşekkür ediyorum. Formula 1’in Japon hayranları için elimden geleni yapacağım. ‘’ ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Polise ve bekçiye saldırıp küfür ettiler
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı