Formula 1'de Alpha Tauri'nin yeni pilotu belli oldu

16 Aralık 2020 Çarşamba, 12:39

Formula 1 takımlarından Alpha Tauri yeni sezonda Daniel Kvyat’ın yerine Yuki Tsunoda’nın yarışacağını açıkladı.

Alpha Tauri takımın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pierre Gasly’nin gelecek sezonki takım arkadaşını açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Formula 2’de geçiren Yuki Tsunoda, sezonu üç galibiyet alarak üçüncü sırada tamamladı. Tsunoda, 2014’ten sonra Formula 1’de yarışan ilk Japon pilot olacak. 2014 yılında Caterham takımıyla yarışan Kamui Kobayashi Formula 1’deki son Japon sürücüydü. Formula 1’de Red Bull’un sahibi olduğu takımlardan birisi olan Alpha Tauri’de yarışacak Tsunoda, 2000 ve sonrası Formula 1’de yarışan ilk pilot olacak. Geçtiğimiz sezon Formula 2’de yarışan Mick Schumacher ve Nikita Mazepin de gelecek yıl Formula 1’de yarışan diğer isimler olacak. Her iki pilot da Haas takımıyla sözleşme imzalamıştı.

Yuki Tsunoda yaptığı açıklamada, ‘’ Uzun zamandır hayalini kurduğum şeyin gerçek olmasından dolayı çok mutluyum. Bana bu fırsatı verdikleri için Alpha Tauri ve Helmut Marko’ya çok teşekkür ediyorum. Formula 1’in Japon hayranları için elimden geleni yapacağım. ‘’ ifadelerini kullandı.