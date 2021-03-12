Formula 1'de 'sprint' devrimi!

12 Mart 2021 Cuma, 10:00

Formula 1’de pilotların yarışa hangi sıra ile başlayacağını belirleyen sıralama turlarına heyecan getirmek isteyen F1 yönetiminin bu yıl denemeye başlayacağı sprint yarışlarından bir tanesinin ev sahibi belli oldu. Bu sezon üç sprint yarışı denemesi yapmak isteyen F1 yönetiminin bunlardan ilkini İngiltere’de bulunan Silverstone pistinde yapacağı açıklandı. Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, “Yarışın prestijini azaltmak istemiyoruz. Pazar günkü yarış, hafta sonunun ana etkinliği olmaya devam edecek. Cuma günü, cumartesi günkü sprint yarışı için sırala yapılacak. Cumartesi günü yapılacak yarış ise pazar günkü sıralamayı belirleyecek. Cumartesi podyum yapmayı düşünmüyoruz ama o günün sonunda puan dağıtımı yapacağız. Bu denemeyle yayıncılar, taraftarlar ve medya çok daha fazla içeriğe sahip olacak. Sprint yarışlarından bir tanesi Silverstone’da yapılacak. Diğer adaylar ise Kanada, İtalya ve Brezilya.”

SPRİNT YARIŞI NEDİR?

Sıralama turlarının ve hafta sonu yapılan etkinliklerin heyecanını artırmak ve yeni izleyicilere ulaşmak isteyen Formula 1 yönetimi, bu yıl yapılacak üç yarışta sprint yarışlarının deneneceğini açıklamıştı. Bu yarışlar cumartesi günü yapılan sıralama turlarının yerini alacak ve pazar günkü yarıştaki sıralamayı belirleyecek. Sprint yarışlarının 100 kilometrelik kısa bir mesafede yapılması planlanırken pilotlara yakıt ve lastik sınırı uygulanmayacak. Formula 1’deki mevcut pistler düşünüldüğünde sprint yarışlarının ortalama 23-24 tur olması bekleniyor.