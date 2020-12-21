Görüntü yönetmeni konuştu: 'Trump, 'Evde Tek Başına 2'de kadraja zorla girdi'

21 Aralık 2020 Pazartesi, 13:28

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Evde Tek Başına 2" filminde tek bir cümlesi bulunuyordu. Sahibi olduğu Plaza Otel'de çekilen sahnede Kevin McCallister (Macaulay Culkin), Trump'a lobinin nerede olduğunu soruyor, Trump da "Koridorun sonunda solda" diyordu.

Metro'ya konuşan Macat, "Otelin lobisinde çekim yapıyorduk ve o (Trump) da oradaydı ve zorla kadraja girdi. Bir sahnede arkada görünmek istedi" dedi.

Sputnik'in haberine göre, çekimler sırasında bir buçuk ay Plaza'da kaldıklarını ifade eden Macat, "Tabii ki evet dedik çünkü onun otelinde çekim yapıyorduk" diye konuştu ve "Yüzü iyice görünsün diye kameraya döndüğünü görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Daha önce filmin yönetmeni Chris Columbus da Trump'ın filmde zorla yer aldığını söylemişti. Insider'a konuşan Columbus, "Trump oteli kullanmamızı kabul etti. Ödemeyi yaptık. Ama aynı zamanda, 'Plaza'yı sadece beni de filme koyarsanız kullanabilirsiniz' dedi" aktarımında bulunmuştu.