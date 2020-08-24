Fox TV'den Fatih Portakal açıklaması
Fox TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığı iddiasını resmi açıklama ile doğruladı. Açıklamada, "Fatih Portakal'ın kararına saygı duyuyor yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz" denildi.
Fox TV Ana Haber Bülteni’nin sunucusu Fatih Portakal’ın istifası kanaldan yapılan açıklama ile doğrulandı.
Açıklamada, Portakal'ın görevi bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimine bildirdiği belirtildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
FATİH PORTAKAL: İÇSEL DEVRİME İHTİYACIM VARDI
Fatih Portakal da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla kanaldan ayrıldığını doğruladı. Portakal'ın açıklamaları şöyle:
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