Fox TV'den Fatih Portakal açıklaması

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:57

Fox TV Ana Haber Bülteni’nin sunucusu Fatih Portakal’ın istifası kanaldan yapılan açıklama ile doğrulandı.

Açıklamada, Portakal'ın görevi bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimine bildirdiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

FATİH PORTAKAL: İÇSEL DEVRİME İHTİYACIM VARDI

Fatih Portakal da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla kanaldan ayrıldığını doğruladı. Portakal'ın açıklamaları şöyle: