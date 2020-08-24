Fatih Portakal, FOX TV’yi bıraktı iddiası!

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 00:39

Hafta içi her gün saat 19:00'da izleyicilerin karşısına çıkan ve Türkiye'nin ne çok izlenen haber bültenini sunan Fatih Portakal’ın FOX TV'yi bıraktığı iddia edildi.

Yurt Gazetesi yazarı gazeteci İsmet Orhan'ın aktardığı bilgiye göre, Fatih Portakal'ın FOX Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e kararını ilettiği ve bir daha haber sunmayacağını açıkladığı belirtildi.

Söz konusu iddianın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yağan Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ise, konunun gerçek dışı olduğunu ileri sürdü.

Uğurluoğlu, “FOX TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner ile konuştum. Kesinlikle yanlış haber” dedi.

YANDAŞLAR: İDDİA DOĞRU

Ancak AKP yandaşı iki isim ise iddianın doğu olduğunu savundu.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendi kaynaklarımdan doğruladım. Fatih Portakal kesin istifa etmiş ve Fox Tv yönetimi geri döndürememiş” dedi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da, ilgili haberi, "Kesin bilgi Fatih emekli oldu" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

‘YORULDUM DEDİ’ İDDASI

İnternethaber'de yer alan habere göre, FOX'un Haber Koordinatörü Doğan Şentürk, ünlü sunucuyu vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Fatih Portakal istifa sebebi olarak 'yorulmasını' gösterdi. Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi.