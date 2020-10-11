Fransa Açık'ta söz toprak ağasının!
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda otoriteler yanıldı ve Nadal kupayı kaldırdı.
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Toprak kortlardaki üstünlüğü ile bilinen İspanyol raket, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçı kazanmasını bildi.
En Çok Okunan Haberler
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- Suudi Arabistan ambargosuna tepki
- Bank Asya’dan Diyanet’e transfer
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- Soylu'dan Erdoğan'ın talimatıyla 'gönül alma' ziyareti
- Minik kalbi dayanmadı
Video Haberler
- Göçmenlere işkence yapıp, ailelerine gönderdiler
- Oğlu vahşice öldürülen annenin feryadı yürek dağladı
- Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
- Polisten avukata küfür kamerada
- Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
En Çok Okunan Haberler
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- Suudi Arabistan ambargosuna tepki
- Bank Asya’dan Diyanet’e transfer
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- Soylu'dan Erdoğan'ın talimatıyla 'gönül alma' ziyareti
- Minik kalbi dayanmadı