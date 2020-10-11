Fransa Açık'ta söz toprak ağasının!

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.

AA
11 Ekim 2020 Pazar, 18:52
Fransa Açık'ta söz toprak ağasının!
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Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda otoriteler yanıldı ve Nadal kupayı kaldırdı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Toprak kortlardaki üstünlüğü ile bilinen İspanyol raket, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçı kazanmasını bildi. 


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