Fransa, Almanya ve İtalya’dan ortak Libya açıklaması

26 Haziran 2020 Cuma, 10:01

Almanya, Fransa ve İtalya Libya'daki güçlere savaşmaya son verme çağrısı yaptı. Üç ülke ayrıca siyasi görüşmeleri yeniden yoluna koymak için dış ülkelerin müdahalelerini durdurmasını istedi.

Üç ülke perşembe günü yapılan ortak açıklamada, "Libya'da durumun kötüye gitmesi riski artıyor. Fransa, Almanya ve İtalya Libya'daki tüm tarafları derhal ve koşulsuz biçimde çatışmaya son vermeye çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Euronews'in haberine göre açıklama, "Ülkeler aynı zamanda yabancı aktörleri de tüm müdahalelerini durdurmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan silah ambargosuna tamamiyle uymaya çağırıyor" şeklinde devam etti.

Son haftalarda NATO müttefikleri Fransa ve Türkiye arasında Libya'daki çatışmalara ilişkin anlaşmazlık yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği destekle "tehlikeli bir oyun oynadığını" söylemişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamadaysa Macron'un bu tanımlamasının "akıl tutulmasıyla izah edilebileceği" belirtilmişti.